Giovedì 26 dicembre, alle ore 16,00, come da tradizione Antonio Guidetti e Enzo Fontanesi, salgono sul palco del Teatro San Prospero di Reggio Emilia. Uno spettacolo tutto da ridere: “Giallo intenso… praticamente giallo” in dialetto reggiano, per un giorno di festa, per un giorno in famiglia. L’esagerazione che porta al punto di partenza. Come se un’unica grande gag ci riportasse all’inizio dei tempi…. pronti per riproporci in un’altra unica e grande gag.

Info e prenotazioni: 342 179 1236