Ruba bicicletta sotto le telecamere: rintracciato e denunciato a Reggio Emilia

Ha rubato una bicicletta in via Roma, vicino all’ex tribunale, senza accorgersi di essere sotto le telecamere e nel giro di qualche giorno è stato identificato e denunciato per furto aggravato.

Le indagini sono iniziate lo scorso 17 dicembre quando una 69enne si è presentata alla sede del comando della Polizia locale per denunciare il furto della propria bicicletta elettrica, avvenuto poche ore prima in via Roma. Gli agenti del nucleo antidegrado hanno quindi visionato attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo a individuare il momento esatto del furto. L’uomo, un 32enne inquadrato in pieno volto dall’occhio elettronico, è stato subito riconosciuto in quanto persona già conosciuta con precedenti penali. Sono quindi scattate le ricerche e lo scorso 20 dicembre l’uomo è stato individuato e fermato mentre si aggirava sulla via Emilia in direzione del centro storico. Il giovane è stato denunciato, mentre proseguono le indagini per ritrovare la bici della donna.