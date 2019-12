Un presepe ‘alieno’ per ricordare Paolo Termanini

Hanno scelto di ricordarlo così, gli amici, allestendo un presepe e un albero di Natale – realizzati entrambi con materiali di recupero – all’interno di quel locale di vicolo Conce che era lo studio di Paolo Termanini. Silvio Sala, artigiano che dell’architetto Termanini, scomparso lo scorso settembre all’età di 51 anni, era buon amico, so è così messo al lavoro e ha creato, su indicazione di altri amici di Paolo, un allestimento natalizio all’interno dei locali all’interno dei quali Termanini, fino a fine settembre, lavorava. «Ci è piaciuto ricordarlo così, in modo originale: è un nostro omaggio ad una persona speciale», ha detto Sala, il cui ‘allestimento’ resterà in vicolo Conce fino alla fine delle festività natalizie.