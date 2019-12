Ieri poco dopo le 19.00 la centrale operativa dei Vigili del fuoco è stata allertata per un incidente stradale a Granarolo. Un’auto è uscita fuoristrada e si è ribaltata in via San Donato. Intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale. Gli occupanti dell’auto sono stati affidati alle cure del 118, lo stesso che ha inoltrato la chiamata di soccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine.