Un grande spettacolo di danza apre l’anno nuovo al Teatro Bismantova

Il Teatro Bismantova di Castelnovo propone al proprio pubblico e a tutti gli appassionati di iniziare l’anno con uno spettacolo di danza della Compagnia Nazionale Raffaele Paganini e Alamatanz di Luigi Martelletta.

Mercoledì 1 gennaio alle ore 17 verrà infatti proposta una delle grandi favole romantiche tipicamente natalizie: Lo Schiaccianoci, il balletto ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann e musicato dal grande compositore Pëtr Il’ič Čajkovskij

La coreografia di Luigi Martelletta riproporrà questo capolavoro in una nuova versione, più attuale, allegra e colorata. Non mancheranno sorprese, giochi, magie, e soprattutto le danze più belle; Martelletta ha eliminato i risvolti più inquietanti del racconto, a favore di una formula spettacolare che esaltasse maggiormente lo spirito favolistico. La drammaturgia sarà profondamente innovativa, anche nel senso della scelta dei temi: ogni personaggio sarà tratteggiato secondo scansioni psicologistiche di forte impatto teatrale. Lo spettacolo ripercorrerà comunque quell’itinerario danzato che molti conoscono e si aspettano, non mancheranno infatti le danze più note di questo capolavoro di Čajkovskij: la danza russa, cinese, araba, spagnola, il famoso valzer dei fiori, i fiocchi di neve, mantenendo così la struttura e la regia che il grande coreografo M. Petipa già nelle fine dell’ottocento aveva previsto. Étoiles di fama internazionale e gli artisti della compagnia, proporranno questo originale e suggestivo spettacolo. Ingresso 20 euro con riduzione a 15 per gli abbonati alla stagione teatrale 2019-2020. Per informazioni: www.teatrobismantova.it.