Va in escandescenza a casa e viene scoperto pusher: disoccupato arrestato dai Carabinieri

Sono intervenuti presso un’abitazione di Bagnolo in Piano dove era stata segnalata la presenza di un uomo che andato in escandescenza a causa dell’uso smodato di bevande alcoliche era chiuso in camera dove urlava e rompeva oggetti. Quando i carabinieri di Bagnolo in Piano sono intervenuti l’hanno sorpreso mentre era intento a confezionare dosi di hascisc.

La successiva perquisizione portava a rinvenire ulteriore stupefacente: circa un etto di hascisc in parte già confezionato motivo per cui l’uomo finiva in manette. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano hanno arrestato un 42enne disoccupato residente a Bagnolo in Piano che al termine delle formalità di rito è stato ristretto a disposizione della Procura reggiana.

All’uomo i carabinieri hanno sequestrato oltre 80 grammi di hascisc, in parte confezionati in dosi pronte allo spaccio, e un bilancino di precisione. L’origine dei fatti ieri 27 dicembre poco prima delle 22.00 quando una pattuglia della stazione di Bagnolo in Piano, su input dell’operatore in servizio al 112, interveniva presso una privata abitazione dove era stata segnalata la presenza di un uomo che in stato di ebbrezza alcoolica era andato in escandescenza all’interno della sua camera dove stava urlando e distruggendo dei suppellettili.

Raggiunta l’abitazione i militari entravano nella camera notando il 42enne seduto alla scrivania sul cui piano oltre a varie bottiglie di alcoolici mezze vuote, vi era un bilancino di precisione aperto, un pezzo di hashish del peso di 13,00 grammi e ulteriori 5 pezzi di hascisc del peso di circa un grammo e mezzo l’uno già confezionati ed alcuni frammenti di cellophane.

Visto che l’uomo era intento a confezionare della sostanza stupefacente i militari davano corso alla perquisizione della sua stanza che portava al rinvenimento in un cassetto di una cassettiera di un panetto di hashish del peso di 65 grammi. Alla luce di quanto rinvenuto l’uomo veniva condotto in caserma e al termine delle formalità di rito tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato ristretto a disposizione della Procura reggiana.