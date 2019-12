Due arresti in flagranza per furto in abitazione

La scorsa notte verso l’una, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute in via Alfieri 25, allertate da una residente che aveva udito rumori strani all’interno del condominio. Le pattuglie giunte sul posto hanno trovatola la porta di accesso condominiale forzata e, una volta entrate nel condominio, lungo i pianerottoli individuavano e bloccavano due cittadini georgiani che, con volto travisato, erano intenti a perpetrare furti in appartamento.

I due, identificati in D.A., 35 anni e T.K., 27 anni, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in abitazione in concorso, previa comunicazione al P.M. di turno dott. Marano. Domani è stata fissata l’udienza di convalida per direttissima. Dai primi accertamenti pare che i due georgiani siano entrati regolarmente nel territorio in quanto muniti di passaporto.

Gli arresti avvengono al culmine di accurata attività di prevenzione e controllo del territorio posto in essere al fine di reprimere i reati di furto in abitazione, anche con l’ausilio della Polizia Municipale. Le attività poste in essere in questi giorni di festività hanno permesso di individuare, in 2 significativi momenti, alcuni cittadini extracomunitari sospetti e con specifici precedenti penali nei cui confronti saranno avvitate le procedure volte all’applicazione di misure di prevenzione del Questore.

In particolare: