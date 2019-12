L’Avis provinciale di Modena piange la dott.ssa Maria Petrelli

Nei giorni scorsi è mancata la dott.ssa Maria Petrelli, figura molto nota, apprezzata e stimata nell’ambito dell’associazione. Dopo avere iniziato ad operare per conto di Avis quale medico addetto alla raccolta, ha ricoperto importanti incarichi e precisamente direttrice sanitaria dell’Avis comunale di Castelvetro dal 2009 al 2016 e per lo stesso periodo co – direttrice sanitaria dell’Avis comunale di Modena. Ha poi ricoperto il delicato ruolo di Responsabile per l’Assicurazione della Qualità dell’ Avis provinciale di Modena in occasione delle visite di accreditamento istituzionale del 2014.

Molto importante è stato il suo impegno rivolto al mondo della scuola con la sensibilizzazione degli alunni degli istituti di ogni ordine e grado agli importanti temi dell’educazione alla salute e al dono volontario del sangue. La sua disponibilità e competenza ne hanno fatto un punto di riferimento importantissimo per l’intera associazione anche nell’ambito formativo rivolto sia ai volontari che al personale tecnico. Ai famigliari vanno le più sentite condoglianze di tutta l’Associazione.