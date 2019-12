Consegnati scaldacollo agli studenti

Nei giorni precedenti le vacanze di Natale, Luca Busani, assessore alle politiche educative del Comune di Fiorano Modenese, oltre agli auguri dell’amministrazione comunale, ha distribuito personalmente, nei cinque plessi di scuola primaria e secondaria, le fasce ‘Friday for Future’ preparate per gli studenti fioranesi.

“Nel nostro territorio comunale sono presenti soltanto scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado – ha spiegato l’assessore – pertanto gli studenti fioranesi non hanno la possibilità di partecipare autonomamente alle manifestazioni pubbliche contro i cambiamenti climatici. Siamo inoltre convinti che in un’età così giovane e importante per la formazione dell’individuo, risulti quasi antitetico manifestare per proteggere il nostro bene più importante, ovvero il pianeta in cui viviamo, rinunciando di fatto allo strumento più efficace per contrastare i cambiamenti in atto, ovvero l’istruzione. Per coniugare questi due aspetti abbiamo scelto di realizzare e distribuire una fascia scaldacollo che ricordi proprio il movimento studentesco ‘Fridays For Future’ e permetta ai nostri studenti che lo desidereranno di unirsi simbolicamente alle iniziative correlate indossandola.”

Friday For Future’ è il movimento studentesco che spinge i giovani a riunirsi nelle piazze di tante città per rivolgersi a governi chiedendo a gran voce azioni concrete contro i cambiamenti climatici e reclamando il proprio diritto al futuro.

Nel Piano per il Diritto allo Studio 2019/2020, fra le azioni principali, coerentemente con le linee di mandato indicate nel Documento Unico di Programmazione, figura anche il rispetto per l’ambiente, con è solo quello prossimo a noi e agli spazi comuni, ma comprende lo sviluppo sostenibile.