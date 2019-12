Ruggeri alla Lega, il plauso del commissario cittadino del partito

Si conclude positivamente questo 2019 con la scelta dell’assessore Ruggeri di salire a bordo della Lega Sassuolo. Già dalla camapagna politica del 26 maggio, si contraddistinse per l’impegno e la dimostrazione del “buonsenso” che ci contraddistingue, facendole conquistare da subito la simpatia dei nostri militanti e della nostra comunità cittadina.

Questa scelta é certamente frutto di una approfondita riflessione personale, nata da un susseguirsi di dinamiche umane e politiche che non potevano fare altro che sfociare in questa decisione e nel nostro abbraccio. Ora la Lega Sassuolo, può contare su un’ulteriore figura di rilievo in grado di contribuire alla solidità dell’amministrazione.

Un augurio di buon lavoro!

Luca Volpari

Commissario cittadino

Lega-Salvini Premier Sassuolo