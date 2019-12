San Silvestro “spettacolare”, a teatro e in piazza Martiri a Carpi

Saranno due le proposte di spettacolo del Comune, domani, martedì 31 dicembre, per chiudere l’anno: si comincia alle 21 in teatro, doveva in scena “A Christmas Carol”, liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens, la più conosciuta e commovente storia di Natale, rivisitata in versione musical con un cast di 20 artisti, effetti speciali, musiche originali, 150 costumi e imponenti scenografie, per far rivivere il vecchio Scrooge e i tre spiriti del Natale (passato, presente e futuro) che dal 1843, quando uscì il romanzo, commuovono generazioni di grandi e piccini. Per informazioni sui biglietti: InCarpi tel. 059649255.

Quindi, dalle 23,30, in piazza dei Martiri grande spettacolo gratuito di acrobati volanti, poesia e fantasia, gratuito e aperto a tutti: per chiudere il 50° anniversario del primo uomo sulla Luna, la compagnia francese Transe Express proporrà “Mù. Tra cielo e terra”, un balletto sulle tracce di Jules Verne e del suo “Dalla Terra alla Luna”, con creature surreali di grandi dimensioni a confondere i confini tra i due mondi e acrobati galleggianti fluttuanti nell’aria con colori fluorescenti.