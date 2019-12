Carnevale 2020 a Formigine: ecco le modalità per l’iscrizione dei carri e dei gruppi

Dal 20 al 25 febbraio si svolgerà la 63° edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine. Si tratta di un evento che attrae molti visitatori da fuori città, la cui origine affonda le sue radici nella storia della comunità formiginese ma che ogni anno si rinnova con molte sorprese. L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine e organizzato dall’Associazione per la Gestione del Carnevale dei Ragazzi. Fra le novità dell’anno la sfilata notturna con musica, invasioni lunari e spettacoli di luce.

Coloro i quali intendono partecipare al corso mascherato con carri, automobili, carrozze e maschere in gruppo, dovranno far pervenire domanda d’iscrizione da venerdì 3 gennaio entro e non oltre il termine di lunedì 3 febbraio 2020, secondo l’apposito modulo che si può scaricare dal sito www.comune.formigine.mo.it. Le maschere singole potranno iscriversi direttamente in via Pio Donati, prima della sfilata.

L’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi ha istituito alcuni premi speciali (buoni acquisto di materiale didattico, del valore di 250 euro fino a 600 euro) per favorire la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni del sistema turistico intercomunale, oltre a buoni acquisto per i primi tre carri vincitori. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Cultura del Comune di Formigine al numero 059-416368.