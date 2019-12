Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 1 gennaio

In prevalenza sereno ma con banchi di nebbia sulle zone di bassa pianura nelle prime ore del mattino, in progressivo diradamento nelle ore successive. Nuova formazione di nebbie in pianura durante la notte.

Temperature senza variazioni di rilievo. Valori minimi attorno a zero gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiori con deboli gelate nelle aree rurali e fino a 3 gradi sulla costa e sulla collina. Valori massimi compresi tra i 6 e 8 gradi.

Venti deboli di direzione variabile.

Mare quasi calmo o poco mosso.