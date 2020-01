Minori in discoteca, carabinieri sequestrano locale

Alle ore 4:30 circa infatti i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carpi coadiuvati da quelli delle stazioni di Carpi, finale Emilia, San Martino in spino e Soliera, hanno effettuato un controllo mirato in una discoteca di Carpi. A conclusione del controllo si è proceduto al sequestro del locale e al deferimento del regale rappresentante della società che ha in gestione la discoteca.

Il reato accertato e contestato è quello di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, avendo rilevato violazione delle prescrizioni imposte nella licenza di intrattenimento e messa dalla autorità comunale, permettendo l’entrata nel locale a quattro minori di anni 16 e la somministrazione di bevande alcoliche a quattro minori di anni 18. Nel corso dell’attività di controllo È stato altresì accertato che una ragazzina minorenne non del luogo, al fine di guadagnare l’accesso nel locale aveva dissimulato la propria minore età falsificando la propria carta d’identità. Per lei è scattata la segnalazione alla procura per i minorenni di Bologna.