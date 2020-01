Numerosi interventi dei carabinieri in Appennino

Carabinieri sciatori in servizio sulle piste nel comprensorio del Cimone in località passo del lupo hanno soccorso sulle piste una ragazza sciattrice del 99 che era stata colta da malore, fatto verificatosi nel pomeriggio del 30 dic.

In un secondo intervento, i militari hanno controllato un giovane originario della provincia di Parma del 93 trovato in possesso di stupefacente tipo hashish parte all’interno di uno spinello e parte in un involucro. La persona è stata segnalata amministrativamente quale detentore per uso personale di droga.

Un terzo intervento è stato effettuato a Sestola dai militari della locale stazione e ha riguardato il deferimento alla procura della Repubblica di un ragazzo del 99 originario del milanese e già noto alle forze dell’ordine. La persona è stata controllata la scorsa notte All’interno del palazzetto dello sport di Sestola è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 11 cm. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e il reato contestato è quello di porto illegale di strumenti atti ad offendere.