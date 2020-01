La notte di Capodanno ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in ben 32 interventi. La maggior parte cassonetti in fiamme, ben 28.

L’intervento più grave ieri sera verso le 21 in via Rotari a Fiumalbo dove le fiamme hanno distrutto una porzione di tetto di un ostello. Danni, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.