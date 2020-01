Arriva Agra il nuovo cane antidroga alla Guardia di Finanza di Modena

Con l’anno 2020 appena cominciato, la Guardia di Finanza di Modena si arricchisce di nuove forze grazie all’arrivo di un nuovo componente del tutto speciale: Agra, pastore tedesco dal fiuto antidroga. La new entry a quattro zampe giunge a Modena dopo essere stata impiegata in diverse realtà della nostra penisola. Infatti, la nuova arrivata, dopo essere stata addestrata presso il “Centro Allevamento e Addestramento Cani della Guardia di Finanza” di Castiglione del Lago (PG), ha prestato servizio a Trapani, presso lo scalo aereoportuale e a Giulianova (TE), dove è stata impiegata nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

La neo arrivata tra le fila delle Fiamme Gialle geminiane è giunta in città dopo un periodo di affezionamento trascorso con il suo nuovo conduttore e va così ad arricchire la componente operativa specializzata nel settore del contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena, dove già presta servizio un altro cane antidroga. Oltre ad Agra, infatti, già da diversi anni, è presente in città, Thor, il labrador a pelo nero, che quest’anno è stato in grado di fiutare quasi 3 kg di sostanze stupefacenti, di diverse tipologie, fra le quali: cocaina, hashish, marijuana, eroina, ketamina, ecstasy e shaboo.

La preparazione e l’addestramento ricevuto da questi cani antidroga consente loro, infatti, di percepire, anche a distanza di decine metri, la presenza di droghe nascoste in zaini o borse, ovvero occultate sulla persona. L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti svolta dai finanzieri modenesi è realizzata principalmente mediante l’impiego del personale specializzato A.T.P.I. (Anti-Terrorismo Pronto Impiego) e viene rivolta prioritariamente verso i contesti urbani caratterizzati da maggiore degrado, affiancando alla costante attività di controllo economico del territorio il monitoraggio dei soggetti potenzialmente pericolosi in ottica anti-terrorismo, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini.