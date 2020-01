Giornata nazionale della Bandiera: velivoli tricolore sorvoleranno piazza Prampolini al momento dell’alzabandiera

In occasione delle celebrazioni per il 223°anniversario della nascita del Tricolore che si terranno a Reggio Emilia lunedì 7 gennaio, piazza Prampolini sarà sorvolata dai velivoli della scuola di volo Top Gun Fly di Reggio Emilia che, passando in formazione con fumogeni colorati, comporranno il tricolore sui cieli reggiani.

Il passaggio dei tre velivoli Evektor Eurostar EV97 è prevista in concomitanza con l’alzabandiera delle bandiere italiana ed europea.

Gli onori miliari saranno resi alla Compagnia di Formazione interforze schierata in piazza e composta dal 121° Reggimento Artiglieria c/a “Ravenna” dell’Esercito, dal Comando marittimo Nord della Marina militare, dalla 1^ Brigata aerea Operazioni speciali dell’Aeronautica militare, dalla Legione Carabinieri “Emilia Romagna” dell’Arma dei Carabinieri, dal Comando regionale Guardia di Finanza “Emilia Romagna” della Guardia di Finanza. Sarà inoltre presente la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”.