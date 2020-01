Senso unico alternato sul ponte sul Secchia sulla Sp 108

Sul ponte sul fiume Secchia lungo la Sp 108 “Castelnovo Monti-Bondolo-Carù”, al confine tra i territori comunali di Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo, da oggi è stato istituito – per un tratto centrale di circa 110 metri – un senso unico alternato regolato a vista con limite di velocità a 30 km/h.

Il provvedimento, così come il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 33 tonnellate istituito lo scorso febbraio, è stato adottato per continuare a garantire la percorribilità in assoluta sicurezza del ponte, in attesa di reperire le risorse necessarie ad un intervento di manutenzione.