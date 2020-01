Via Emilia centro, chiusure al traffico nel weekend

Proseguono anche nel weekend dell’Epifania, da sabato 4 a lunedì 6 gennaio compreso, le chiusure al traffico veicolare di via Emilia centro, tra corso Duomo e corso Canalgrande, previste per garantire una maggiore sicurezza nel periodo delle feste natalizie.

Sabato 4 gennaio il tratto stradale sarà chiuso nel pomeriggio, dalle 15 alle 22, in modo da agevolare l’accesso dei residenti in orario notturno, domenica 5 gennaio dalle 10 alle 22, e lunedì 6 gennaio di nuovo solo nel pomeriggio, dalle 15 alle 22. All’altezza di corso Canalgrande e di corso Duomo saranno collocate barriere fisse che verranno però posizionate in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia.

Le chiusure rientrano tra le misure per garantire migliori condizioni di sicurezza decise dal Tavolo tecnico interforze, tra cui anche un maggior controllo e presenza di agenti di Polizia locale e volontari in centro storico durante il periodo delle festività natalizie. Fino al 6 gennaio, infatti, proseguiranno i servizi straordinari della Polizia locale con particolare attenzione ai punti di maggiore affollamento come i mercatini natalizi ed eventi o celebrazioni partecipate.

Domenica 5 gennaio non sarà domenica ecologica ma per tutto il fine settimana festivo e fino a martedì 7 gennaio compreso (prossimo giorno di controllo poiché lunedì 6 gennaio è festivo) rimangono in vigore anche le misure emergenziali, previste dalla manovra antinquinamento della Regione Emilia Romagna, che estendono il divieto di circolazione anche ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l’area inclusa all’interno delle tangenziali di Modena, dalle 8.30 alle 18.30.