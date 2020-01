Galappennino: con la fuoriclasse Anna Shcherbakova in pista oltre cinquanta giovanissimi atleti della Polisportiva Fanano

Ancora poche ore e le luci del Palaghiaccio di Fanano si abbasseranno per dare il via alla sesta edizione del Galappennino in programma domani, domenica 5 gennaio a partire dalle ore 20.30. Un’edizione che si annuncia come la più spettacolare di sempre, per la qualità degli atleti e per le componenti spettacolari che renderanno unica la serata. Sul fronte degli atleti spicca su tutti il nome di Anna Shcherbakova, campionessa nazionale russa considerata da molti la migliore atleta al mondo nel singolo femminile. Al suo fianco pattinatori del calibro di Daniel Grassl, campione italiano. Completano quello che a pieno titolo si può definire un parterre de roi Ginevra Negrello, campionessa italiana in carica, categoria junior, la coppia di artistico Rebecca Gilardi – Filippo Ambrosini, vicecampioni italiani, Chenny Paolucci, tra le più promettenti atlete italiane nel singolo femminile, Jasmine Tessari – Francesco Fioretti coppia di danza, che agli ultimi campionati nazionali sono saliti sul secondo gradino più alto del podio e infine, Mattia dalla Torre, medaglia di bronzo agli italiani.

Ma Galappennino vuol dire anche fusione, spesso inedita, tra forme di spettacolo che si intersecano tra loro rendendo davvero unico l’evento di Fanano. Quest’anno in particolare gli spettatori oltre ad ammirare le evoluzioni degli atleti, potranno vedere le acrobazie mozzafiato della Compagnia ZaMagA Athletic Dancers. Il gruppo propone performance in cui, in modo inaspettato e sorprendente, si amalgamano diverse tipologie di danza, le arti circensi e il cosiddetto teatro fisico, in cui il corpo diventa l’elemento narrativo più rilevante. Completa la ricchissima proposta la partecipazione straordinaria della poliedrica artista Bianca Atzei. La cantante durante la serata interpreterà alcuni dei suoi numerosi brani di successo a partire da “Fire on Ice” che, forse non tutti sanno, nel 2018 è stata l’applauditissima e ballatissima colonna sonora ufficiale dei Campionati del Mondo di pattinaggio artistico tenutisi a Milano.

“Sarà prima di tutto una grande festa per gli spettatori e per tutta Fanano dato che praticamente tutti gli iscritti alla Polisportiva, tra hockey e pattinaggio artistico, sono direttamente o indirettamente coinvolte. Dalle famiglie, mamme in particolare, che dagli spalti applaudiranno i loro figli, ai bambini e ragazzi che indosseranno i pattini e si esibiranno davanti ad un pubblico che mi auguro sia anche quest’anno caldo e numeroso” sottolinea con soddisfazione Fabio Spirio della Polisportiva Fanano.

I biglietti d’ingresso si possono acquistare on line, su www.palaghiacciofanano.it o direttamente al Palaghiaccio di Fanano