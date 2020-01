I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Don Carlo Lamecchi

Piangiamo oggi la morte di una persona decisiva per il mondo dell’educazione, della scuola, della Chiesa sassolese e della città.

Don Carlo è stato una figura di riferimento per tante persone, per la sua disponibilità, la sua accoglienza il suo rispetto. Sapeva ascoltare i dubbi e le angosce delle persone, senza mai dare risposte banali ma sempre preziose. Una persona che accompagnava, non imponeva. La sua cultura unita alla sua fede, che hanno trovato espressione nel libro di poesie che ha fatto in tempo a veder pubblicato, lo avevano fatto diventare una persona con cui era bello confrontarsi. Ci uniamo al cordoglio della comunità, dei suoi parenti ed amici, e della città tutta.

Paolo Piccioli – Segretario PD Circolo di Sassuolo

“La scomparsa di Don Carlo Lamecchi lascia un vuoto nella nostra comunità. Indimenticabile la sua testimonianza di uomo di fede e di cultura e azione. Elementi che si sono intrecciati nella sua testimonianza al servizio degli altri, nella sua opera a sostegno di chi soffre e, indistintamente, delle persone in difficoltà. Nella sua Rometta così come in tutta Sassuolo. Figure come quelle di Don Carlo sono veramente capaci di andare oltre alla morte sulla quale lui stesso ci ha insegnato a riflette. Oltre la morte con il ricordo e nell’esempio umano e di fede che ci ha lasciato in eredità. Tutti noi non lo dimenticheremo”

Claudia Severi – Consigliere comunale Forza Italia Sassuolo