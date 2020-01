Da lunedì 13 gennaio modifiche ai servizi di trasporto interurbano e urbano del bacino di Reggio Emilia

Agenzia Mobilità comunica che, a seguito dei rilievi effettuati sulle linee e sul territorio ed al fine di migliorare l’offerta di servizio, a partire da lunedì 13 gennaio, alle linee di trasporto interurbano e urbano del bacino di Reggio Emilia, saranno apportate le seguenti modifiche:

LINEA INTERURBANA 3B94 REGGIO E. – CAVRIAGO – MONTECCHIO

Per permettere la coincidenza con il treno le corse 94023 e 94025 vengono anticipate di 3 minuti, rispettivamente con partenza da Montecchio Scuole alle ore 14:28 e 15:40.

LINEA INTERURBANA 3B65 CAMPEGINE – CAPRARA – PRATICELLO – S.ILARIO – MONTECCHIO

Per garantire il trasporto degli studenti verso la sede scolastica di S.Ilario d’Enza anche a fronte di eventuali ritardi del treno, viene attivata una corsa 65514 con validità scolastica dal lunedì al sabato con partenza da Montecchio scuole alle ore 8:00 e arrivo a S.Ilario d’Enza alle ore 8:17.

A seguito di verifiche di carico la corsa 65505 viene anticipata a Praticello con partenza alle ore 7:16 e arrivo a Montecchio Scuole alle ore 7:52, attivata anche la corsa corrispondente nella giornata del mercato di Praticello (giovedì) 65535 con le stesse modalità.

Le corse scolastiche 65501/65533/65545 in partenza da Case Cocconi per Montecchio sono anticipate di 5 minuti con partenza alle ore 6:50, e in aggiunta vengono rimodulate le percorrenze.

Le corse scolastiche 65503/65541 in partenza da Lora per Montecchio sono anticipate di 2 minuti con partenza alle ore 7:08.

La corsa feriale 65001 in partenza da S.Ilario per Montecchio viene anticipata di 2 minuti con partenza alle ore 6:40.

La corsa feriale 65002 in partenza da Montecchio per S.Ilario viene anticipata di 2 minuti con partenza alle ore 6:58.

La corsa feriale 65003 in partenza da Calerno Cantone per Montecchio viene anticipata di 2 minuti con partenza alle ore 7:25.

LINEA INTERURBANA 3I95 REGGIOLO – NOVELLARA – CAMPAGNOLA – RIO SALICETO – CARPI

Per permettere il rientro pomeridiano degli studenti viene attivata una corsa 95522 con validità scolastica dal lunedì al venerdì con partenza da Carpi alle ore 16:29 e arrivo a Novellara alle ore 17:04.

LINEA INTERURBANA 3B48 REGGIO E. – MONTECAVOLO – Q. CASTELLA – VETTO – C. MONTI

Al fine di migliorare il rispetto dei tempi programmati vengono rimodulate le percorrenze sulla corsa 48030 in partenza da Reggio Emilia alle ore 18:45 e arrivo a S.Polo d’Enza Stazione alle ore 19:45.

LINEA INTERURBANA 3I96 REGGIO E. – SCANDIANO – SASSUOLO

A seguito di verifiche di carico, le corse 96519/96507 in partenza da Sassuolo rispettivamente alle ore 13:45 e 13:55 vengono soppresse, in alternativa per permettere il rientro degli studenti la corsa 96509 in partenza da Sassuolo Stazione alle ore 13:35 viene prolungata fino a DINAZZANO con arrivo alle ore 14:28.

LINEA URBANA 3U02 RUBIERA – REGGIO EMILIA – S. ILARIO

A seguito di verifiche di carico la corsa 02017/02305 in partenza da S.Ilario d’Enza alle ore 6:55 viene effettuata con un mezzo ad alta capacità.

CASTELNOVO MONTI – TUTTE LE LINEE IN DEVIAZIONE

A causa della chiusura del ponte di Via Monzani, tutte le linee in transito da Via Don Bosco effettueranno la fermata CASTELNOVO MONTI – VIA DON BOSCO.

Informazioni su linee, percorsi e orari possono essere richieste anche al numero 840 000 216 ‐ Servizio Informazioni di SETA SpA; è possibile, altresì, consultare il sito della società al seguente percorso: http://www.setaweb.it/re.