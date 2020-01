Cavazzona (Castelfranco Emilia), oggi la posa della prima pietra della nuova Scuola Primaria

«Posare la prima pietra di una scuola equivale a consolidare con assoluta concretezza il concetto di democrazia, quella democrazia culturale a cui tutti dobbiamo contribuire ogni giorno». Potrebbero bastare le parole del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano per sottolineare l’importanza della nuova edificazione scolastica a Cavazzona, in via dei Cantastorie, dove tra circa un anno sorgerà tra la nuova scuola primaria. Questa mattina, alla presenza delle Autorità e della cittadinanza, la posa della prima pietra per quello che è anche un importante e concreto esempio di partnership pubblico-privata. La realizzazione della scuola, che nascerà nell’ex area degli orti, sarà infatti curata in toto, dalle fondamenta agli arredi, da Magni Telescopic Handlers srl – impresa castelfranchese leader nella produzione dei telescopici fissi e rotativi, e attiva nei principali mercati internazionali – con un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro a titolo di contributo di sostenibilità al posto degli oneri di urbanizzazione previsti per la realizzazione della nuova sede unica della società, sempre a Cavazzona.

«Siamo orgogliosi di essere qui, oggi, dove si trovano le maggiori attività industriali del paese, nate da quel seme che Pietro Magni gettò anni fa, a posare la prima pietra della Scuola Elementare che desidero dedicare a lui» ha dichiarato con non poca emozione Riccardo Magni, Presidente della società, a cui ha fatto eco il Vice-Sindaco di Castelfranco Emilia Denis Bertoncelli puntando la lente d’ingrandimento «sull’importanza di questo intervento strutturale che va a migliorare ulteriormente il patrimonio scolastico del nostro territorio realizzando, nel contempo, un nuovo polo industriale di primaria importanza a livello provinciale. Una volta ultimati i lavori, tra circa 12 mesi, Cavazzona avrà a disposizione un edificio scolastico all’avanguardia dal punto di vista sismico ed energetico, e nuovi spazi più funzionali per la didattica e per le attività extrascolastiche».

Il nuovo edificio, infatti, come ha sottolineato anche l’Architetto Bruno Marino, Dirigente Settore Tecnico e Sviluppo del territorio del Comune di Castelfranco, «sarà un unico piano, fuori terra, interamente realizzato con materiali ed impianti tecnologici assolutamente innovativi, ed è stato progettato per coprire, in termini di aule e spazi previsti, un intero ciclo scolastico. Non solo. Questa nuova scuola, che avrà a disposizione anche una nuova mensa, una nuova palestra e nuovi laboratori informatici, è stata progettata per essere fruita anche per altre attività come, ad esempio, riunioni di comitati di prossimità e come nuovo presidio fisso di Protezione Civile».