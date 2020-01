Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 12 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Visibilità ridotta per nebbie e/o foschie dense al primo mattino e nel corso della sera, sulle aree prossime al corso del fiume Po. Temperature: minime in diminuzione, comprese tra -1 e 3 gradi, valori inferiori sulle aree di aperta campagna dove si potranno avere delle gelate. Massime comprese tra 6 e 8 gradi. Venti: deboli in prevalenza nord-occidentali, con possibili rinforzi su costa e mare nella prima parte della giornata. Mare: mosso con attenuazione dal pomeriggio, poco mosso in serata.

(Arpae)