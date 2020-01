Bologna: fuga di gas in via Edoardo Brizio

Questa mattina poco dopo le 9.00 i Vigili del fuoco del comando bolognese, hanno ricevuto segnalazione di una fuga di gas in via Edoardo Brizio 20 in città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento Carlo Fava insieme alla squadra tecnica di Hera e alla Polizia locale. La strada è stata chiusa.

Sembra la perdita provenga da una tubazione sotto il manto stradale. Per il momento gli abitanti delle palazzine che affacciano sulla strada sono ancora in casa ma tutte le auto in sosta sono state rimosse e la strada isolata. In questo momento sono iniziati gli scavi.