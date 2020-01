Corrado Augias e ‘Il grande romanzo dei Vangeli’ sul palco del Duse di Bologna

Sul palco del Teatro Duse di Bologna torna lo scrittore e giornalista Corrado Augias che, giovedì 16 gennaio alle 21, sarà in scena con ‘Il grande romanzo dei Vangeli’, il nuovo monologo tratto dal suo ultimo libro omonimo, scritto insieme allo storico del cristianesimo Giovanni Filoramo e pubblicato da Einaudi nel 2019.

Se un viaggiatore venuto da molto lontano cominciasse a sfogliare le pagine dei Vangeli, totalmente ignaro della loro origine e di ogni possibile implicazione teologica, che cosa leggerebbe? Si chiede Augias in questo lavoro. In buona sostanza quattro versioni, in parte ma non del tutto simili, della tragica vicenda di un predicatore che, avendo sfidato il potere costituito viene processato e condannato a morte. Ma c’è un altro elemento che colpirebbe il nostro ipotetico lettore: la folla di personaggi in cui il protagonista s’imbatte, o da cui è accompagnato, nel corso della sua breve esistenza. Personaggi, racconto, avventure, cioè letteratura. Dallo stupore per questa umanità, dalla meraviglia per queste straordinarie presenze umane, è partito Corrado Augias per costruire il monologo che approda a teatro.

Giornalista e scrittore, Corrado Augias, è nato a Roma. È stato redattore capo e corrispondente da New York del settimanale ‘L’Espresso’ e del quotidiano ‘La Repubblica’, al quale tuttora collabora. All’inizio degli anni Sessanta ha partecipato al movimento dell’avanguardia teatrale romana con il Teatro del 101, diretto da Antonio Calenda, per il quale ha scritto ‘Direzione Memorie’ e ‘Riflessi di conoscenza’, protagonista Gigi Proietti. Ha ideato e presentato trasmissioni televisive molto popolari tra cui ‘Telefono giallo’ su casi criminali irrisolti, il programma di libri ‘Babele’, la rubrica quotidiana ‘Le storie – Diario Italiano’, tutti per Raitre. Numerose edizioni e traduzioni in Europa e negli Stati Uniti hanno avuto i suoi romanzi sulle città: I segreti di New York, Londra, Parigi e Roma. Al teatro è tornato con ‘Le fiamme e la ragione’, coproduzione Promo Music e Festival della Scienza di Genova 2007, per la regia di Ruggero Cara, in cui ha portato in scena la vicenda umana di Giordano Bruno.

