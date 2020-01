Sabato al Teatro dei Segni di Modena andrà in scena Amleto take away, della compagnia Berardi/Casolari

Sabato al Teatro dei Segni di Modena andrà in scena Amleto take...

Sabato 18 gennaio al Teatro dei Segni di Modena (Via S. G. Bosco 150) va in scena “Amleto take away”, spettacolo della Compagnia Berardi Casolari. Quinto appuntamenti di Trasparenze Stagione, la rassegna organizzata da Teatro dei Venti e ATER – Circuito Regionale Multidiscliplinare, con il contributo del Quartiere 2 Comune di Modena e della Fondazione di Modena.

Uno spettacolo di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, entrambi anche in scena, con le musiche di Davide Berardi e Bruno Galeone, luci di Luca Diani. Produzione Compagnia Berardi Casolari / Teatro dell’Elfo con il sostegno di Gitiesse Artisiti Riuniti, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival di Armunia Castiglioncello, Comune di Rimini-Teatro Novelli. Si ringraziano César Brie, Eugenio Vaccaro, Il Teatro del segno di Cagliari, Sementerie artistiche di Crevalcore (BO).

Info e prenotazioni: cell 345 6018277; mail biglietteria@trasparenzefestival.it. Biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto under 25), 7 euro (corsisti Teatro dei Venti). I biglietti sono acquistabili anche con Carta Docente e 18app.

Amleto take away è un affresco tragicomico che gioca sui paradossi, gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo che, da sempre, sono fonte d’ispirazione per il nostro teatro ‘contro temporaneo’. Punto di partenza sono, ancora una volta, le parole, diventate simbolo più che significato, etichette più che spiegazioni, in un mondo dove «tutto è rovesciato, capovolto, dove l’etica è una banca, le missioni sono di pace e la guerra è preventiva».

Lo spettacolo sarà seguito da un incontro con gli spettatori e un approfondimento a cura della Konsulta (progetto di formazione del pubblico under 30 coordinato dal Teatro dei Venti).

Tutti gli spettacoli e gli incontri si svolgeranno al Teatro dei Segni con inizio alle ore 21.00 (Via San Giovanni Bosco, 150/b – Modena).

Per seguire tutta la Stagione è possibile acquistare l’abbonamento consultando il sito www.trasparenzefestival.it

Biglietteria attiva anche sul circuito LIVETICKET e con il BONUS CULTURA (Carta docenti e 18app)