Sulle piste del Cerreto tornano i carabinieri sciatori

Con l’apertura della stagione sciistica, i Carabinieri sono tornati sulle piste da sci. A prestare questa importante opera di soccorso e vigilanza sono, per il versante dell’Appennino reggiano, i Carabinieri sciatori della Stazione di Collagna dotati anche di motoslitta. I militari da ieri sono impegnati a garantire giornalmente la sicurezza di tutti gli appassionati di sport invernali, vigilando sul rispetto delle regole di sicurezza, intervenendo su incidenti e infortuni per ricostruirne la dinamica ed accertare responsabilità civili e penali, nonché prestando opera di soccorso e salvataggio: si tratta di militari qualificati, le cui competenze e capacità si differenziano da quelle dei Carabinieri impiegati nei generici servizi di vigilanza in località turistiche invernali.

Durante la stagione sciistica dell’anno scorso, i carabinieri sciatori hanno effettuato 75 interventi di soccorso sia a persone in difficoltà che a persone infortunate, utilizzando come mezzo di soccorso anche la motoslitta in dotazione. La stagione sciistica 2019/20 a Cerreto laghi di Ventasso, entra quindi nel vivo e pur in assenza di precipitazioni le temperature rigide fatte registrare negli ultimi giorni, hanno permesso alla società gestrice degli impianti di effettuare innevamento programmato e rendere ottimale il manto nevoso delle pista Cerreto 1 aperta. I carabinieri sciatori quindi, unitamente al personale della Croce Rossa Italiana, che da diversi anni svolge analogo servizio, saranno impegnati anche nelle prossime settimane a garantire giornalmente la sicurezza e la dovuta vigilanza.

Nell’occasione i Carabinieri ricordano le dieci regole F.I.S. che costituiscono il decalogo dello sciatore, considerate quale sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore e dello snowboarder.

1) Rispetto per gli altri: Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno;

2) Padronanza della velocità e del comportamento: Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguato alle proprie capacità nonché alle condizioni generali del tempo;

3) Scelta della direzione: Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle;

4) Sorpasso: Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato;

5) Attraversamento incrocio: Lo sciatore, che si immette su una pista o attraversa un terreno di esercitazione, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per se e per gli altri;

6) Sosta: Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità sulle piste e specialmente nei passaggi obbligati o senza visibilità. In caso di caduta lo sciatore deve liberare la pista al più presto possibile;

7) Salita: Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità. Lo stesso comportamento deve tenere lo sciatore che discende a piedi la pista;

8) Rispetto della segnaletica: Tutti gli sciatori debbono rispettare la segnaletica delle piste;

9) In caso di incidente: Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente;

10) Identificazione: Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

Per i più piccoli i carabinieri ricordano che l’uso del casco è obbligatorio. La legge prevede l’obbligo di indossare il casco per tutti i ragazzi sino a 14 anni. Il mancato utilizzo del caschetto farà scattare una multa da 30 a 150 euro (in base alle norme sulle depenalizzazione – legge 689/1981 si prevede una sanzione di 50 euro). Molte altre sono le infrazione che i Carabinieri sciatori possono rilevare e che, quando non comportano responsabilità civili o penali, possono comportare il ritiro dello Skipass per violazione del regolamento d’uso di piste ed impianti.