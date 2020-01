Dal 15 al 24 gennaio a Soliera chiuso un tratto di via Serrasina per lavori di ripristino del fondo stradale

Dal 15 al 24 gennaio a Soliera chiuso un tratto di via...

A partire da mercoledì 15 gennaio un tratto di via Serrasina, a Soliera, viene chiuso per consentire la sistemazione del fondo stradale sconnesso. Il tratto interessato dai lavori riguarda una cinquantina di metri, a partire dall’intersezione con via Canale.

Il transito sarà vietato dal 15 al 17 gennaio e dal 20 al 24 gennaio, nella fascia oraria dalle 8 alle 17. Dalle 17 alle 8 del giorno successivo verrà garantito il senso unico alternato.