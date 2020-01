“Il Silenzio Grande” domani al Cinema Teatro Boiardo

Biglietti esauriti da tempo per “Il silenzio Grande” di Maurizio De Giovanni, che andrà in scena domani sera, martedì 14 gennaio, a partire dalle 21 al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, primo appuntamento 2020 di una stagione che si sta rivelando di grande successo per quanto riguarda l’affluenza del pubblico che affolla la sala scandianese. Si tratta di uno spettacolo con la regia di Alessandro Gassmann e la partecipazione di Stefania Rocca.

A SEGUIRE

Prossimo appuntamento in cartellone giovedì 23 gennaio con Moliere/Il Misantropo di Valerio Malosti, commedia amara e filosofica insieme in cui emergono le nevrosi, i tradimenti, i dolori di un personaggio capace di trasformare tutto il proprio disagio e la propria rabbia in una formidabile macchina esistenziale e politica, che interroga e distrugge qualunque cosa incontri nel suo percorso.