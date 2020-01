John Coltrane giovedì alla fonoteca di Casa Corsini

Mercoledì 15 gennaio ritorna alla fonoteca Max Teneggi di Casa Corsini, a Spezzano, la rassegna ‘Words on wax’, dedicata all’ascolto integrale degli album presenti nella Soneek Room. La serata, a cura di Dj Cecc, di Radio Antenna 1, è dedicata a ‘John Coltrane. A Love Supreme’. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.

Gli appuntamenti della rassegna che si svolge nel centro dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, vogliono fare riscoprire ai partecipanti la bellezza di ascoltare un album intero, cercando di legare storie, esperienze e racconti a una nota, a un passaggio, a un brano, a un disco, per rendere ancora più indimenticabili questi solchi. L’ingresso è gratuito

Nella Soneek Room di Casa Corsini sono presenti oltre cinquecento dischi in vinile, in larga parte appartenenti alla collezione personale del Dj Max Teneggi, rappresentativi dell’evoluzione della musica rock dagli anni ’60 in poi, donati dalla famiglia al Comune di Fiorano Modenese, il paese da cui Max per tre decenni, attraverso la radio è riuscito con sapienza e ironia ad unire una comunità di ascoltatori, amici e appassionati. Oltre alla collezione di dischi sono disponibili impianti per l’ascolto in alta qualità e uno scaffale di libri selezionati di significativa rilevanza musicale.

Fino a maggio seguiranno nuovi appuntamenti della rassegna ‘Words on wax’ con cadenza quindicinale a partire da mercoledì 29 gennaio con Fabrizio De Andrè e la Buona Novella.