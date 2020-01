La rassegna teatrale della Compagnia Delle More presso il Cinema Teatro Verdi di Crevalcore

La rassegna teatrale della Compagnia Delle More presso il Cinema Teatro Verdi...

Dal 25 gennaio al 7 marzo 2020 presso il Cinema Teatro Verdi – Piazzale Porta Bologna, 13 a Crevalcore, la Compagnia Delle More vi aspetta con tre nuovi imperdibili appuntamenti all’insegna del divertimento! Spettacoli di genere diverso con trame intricate, costumi sfavillanti e musiche straordinarie, che vi faranno emozionare sin dal primo istante.

Si parte alla grande sabato 25 gennaio con “On Broadway – A Night In Chicago”, live musical con 12 elementi d’orchestra e 21 performer, che vi trascineranno in un incredibile viaggio tra i migliori successi del noto regista Bob Fosse: Chicago, Cabaret e Sweet Charity. Protagonista è la Chicago proibizionista degli anni ’20, dove due artiste del varietà, divenute assassine, dovranno convincere un avvocato senza scrupoli a scagionarle e farle uscire di prigione. Non mancheranno tante fantastiche ballerine dai costumi scintillanti che si muoveranno sulle note musicali che hanno fatto la storia del musical!

Si continua sabato 15 febbraio con le esilaranti indagini di “Mistero Misterioso”, un vero e proprio giallo all’inglese in cui non mancheranno i colpi di scena! L’omicidio di un’anziana contessa in un castello, un maggiordomo e dei sospettati a dir poco stravaganti… Il povero investigatore riuscirà a trovare l’assassino, nonostante le mille difficoltà?

Per chiudere in bellezza, la Compagnia Delle More, in collaborazione con Ars Movendi Studio, si esibirà anche sabato 7 marzo con lo spettacolo musicale “Il Tempo Delle Cattedrali”, una storia di amori tragici e impossibili sullo sfondo della bella Notre Dame. Protagonista è la Parigi del 1482 e, con essa, Quasimodo e la bella Esmeralda che, insieme a nobili, poeti, preti e zingari, danno vita ad una storia senza tempo.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Sarà possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli a prezzo intero oppure, se desiderate partecipare a tutte le serate della rassegna, usufruire di un abbonamento per l’acquisto di tutti e 3 i biglietti ad un prezzo cumulativo scontato del 20% rispetto ai singoli! Non perdete questa straordinaria opportunità! Sono inoltre disponibili riduzioni per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni: chiamare il 370.3627232 oppure scrivere a compagniadellemore@gmail.com con possibilità d’acquisto e ritiro biglietti presso il “Cinema Teatro Verdi”. E’ sempre possibile acquistare i biglietti e l’abbonamento online (con prevendita) sul circuito “Liveticket”.

Vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati seguendo le pagine Facebook ed Instagram dedicate: – https://www.facebook.com/CompagniaDelleMore/ – https://www.instagram.com/compagniadellemore/