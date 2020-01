Mauro Forghieri compie 85 anni: gli auguri di Gian Carlo Muzzarelli all’ingegnere nel mito delle rosse

“Mente brillante e aperta, che sa connettersi a mani capaci. Lavoro, umiltà d’imparare e sguardo sul futuro. Le qualità ‘modenesi’ di Mauro Forghieri – ha scritto il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli in un messaggio di auguri per il compleanno dell’ingegnere – lo contraddistinguono anche oggi, quando compie 85 anni”. Forghieri, partecipe da protagonista della leggenda Ferrari a fianco del mitico Enzo, ha immesso nei progetti delle rosse di Maranello, ha sottolineato Muzzarelli, tutta l’energia innovatrice dello spirito delle nostre terre, la capacità di unire il saper fare con una creatività concreta e geniale, fra tradizione e modernità. Ingredienti che, grazie anche a uomini come Mauro Forghieri, hanno portato il nome di Modena agli onori del mondo. “I titoli iridati, le vittorie, ogni momento di passione legato al Cavallino rampante, ha aggiunto il sindaco di Modena, gli hanno meritato e gli meritano la gratitudine di tutti modenesi”.