Uomo muore in incidente stradale sulla Porrettana

Una persona ha perso la vita, stamane intorno alle 8.50, in un incidente stradale avvenuto al km 105 della Porrettana, in località Lovoleto. La vittima, forse colta da malore, ha perso il controllo della sua auto che ha sbandato ed è finita fuori strada. Il conducente, un uomo sui 65 anni, è stato estratto dai vigili del fuoco e dal 118, ma per lui non c’era più nulla da fare. I pompieri sono intervenuti con due squadre e l’autogrù; il 118 con ambulanza e elisoccorso. Sul posto anche Polizia locale.