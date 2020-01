Efficienza energetica e comfort, il valore del laterizio a Klimahouse 2020

Alla fiera Klimahouse di Bolzano dal 22 al 25 gennaio 2020, il Raggruppamento Laterizi di Confindustria Ceramica sarà presente con un proprio stand istituzionale localizzato nel Settore CD – stand C19/42. Una presenza consolidatasi nel corso degli anni, all’insegna dell’informazione sul settore ceramico, formazione sulle novità relative alla sismica e all’efficientamento energetico, e agli ultimi materiali delle aziende produttrici.

Le aziende associate a Confindustria Ceramica presenti al Klimahouse 2020 sono: FBM FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO S.P.A. (Posizione – Settore AB Nr. stand – B06/16), FORNACI LATERIZI DANESI SPA (Settore CD Nr. stand – C19/06), INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A. (Settore AB Nr. stand – A03/10), MONIER/BMI (Settore CD Nr. stand – D23/20), TERREAL ITALIA SRL (Settore AB Nr. stand – B09/32), WIENERBERGER SPA (Settore AB Nr. stand – B10/24).

Il focus di quest’anno di Confindustria Ceramica è la simulazione dinamica oraria, basata sul nuovo metodo della UNI EN ISO 52016-1, per la migliore caratterizzazione dell’involucro verticale energeticamente efficiente e del comfort abitativo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di evidenziare il buon comportamento termico di stratigrafie in laterizio altamente performanti, sia in inverno (edificio collocato a Bolzano) che in estate (Palermo).

Mediante pannelli presenti allo stand sono illustrati i risultati, in tal senso, sviluppati dall’Università Politecnica delle Marche. Il Gruppo di ricerca del Prof. Costanzo Di Perna ha infatti analizzato con il nuovo metodo dinamico orario sei soluzioni di involucro in laterizio, per un confronto con una stratigrafia leggera.I risultati sono stati espressi attraverso l’andamento della “temperatura operativa” e in termini di “fabbisogni energetici” di un edificio di riferimento (ASHRAE 140) per il raffrescamento e il riscaldamento.

Con il nuovo metodo dinamico orario è possibile ottenere una maggior consapevolezza del comfort ambientale interno, attraverso un’analisi realistica, ora per ora, del comportamento inerziale dei componenti edilizi e una valutazione puntuale del consumi energetici anche nel periodo estivo. Un esempio tangibile di soluzione in laterizio è presente allo stand nella forma di mockup di una muratura per tamponamento ad elevata prestazione energetica.

Un ulteriore pannello è dedicato al software Pro_Sam per la progettazione strutturale delle murature in zona sismica, rispetto al quale sarà possibile avere specifiche delucidazione grazie alla presenza allo stand di un tecnico esperto. Sempre sul tema della sicurezza sismica sono esposti dettagli costruttivi di muratura confinata, recentemente disciplinata dalle NTC2018.

Klimahouse, giunta alla sua 15a edizione, vede la presenza di 450 espositori e un programma eventi di oltre 150 appuntamenti in quattro giorni. “Costruire bene, vivere bene”, è questo il messaggio di cui si fa portatrice la manifestazione per sottolineare non solo la profonda influenza degli spazi abitativi nella vita di tutti i giorni, ma anche la nuova centralità assunta dall’uomo in rapporto all’ambiente abitativo e lavorativo che lo circonda.