A Scandiano il Comune regala le borracce ai ragazzi delle scuole

E’ iniziata questa mattina nella scuola primaria Lazzaro Spallanzani di Scandiano la consegna delle borracce, regalate dall’amministrazione comunale, con il contributo di due sponsor, a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie scandianesi.

Un progetto, nato da un’idea di alcuni genitori unita alla volontà dell’amministrazione comunale di dare un segnale concreto della battaglia che la maggioranza ha intrapreso contro il consumo di plastica.

“Per noi quella della ricerca della sostenibilità ambientale è una vera e propria ossessione – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti, presente questa mattina a scuola insieme al vice sindaco Ferri, all’assessore Davoli, al dirigente scolastico Lirici e ai referenti del CEAS che stanno coordinando il progetto – e pensiamo che l’idea di regalare ai ragazzi delle nostre scuole una borraccia porti i nostri giovani a interrogarsi su quanto questo tema sia fondamentale per il nostre presente e per il nostro futuro, oltre ad offrire un oggetto che ovviamente permette di abbandonare gli involucri di plastica tradizionali”.

Le consegne nelle scuole primarie del territorio avverranno da parte della giunta scandianese secondo un calendario preciso che si snoderà fino al 1° febbraio prossimo e comprenderà anche la San Francesco, la Montalcini, la scuola primaria di Ventoso, la Laura Bassi, la Lodi.

Sono state acquistate e marchiate con il simbolo del Comune di Scandiano e delle aziende che hanno sponsorizzato, vale a dire MBI Energie e Pizzikotto.

La consegna è stata accompagnata da un volantino contenente un messaggio ai ragazzi e alle famiglie da parte del sindaco e alcune indicazioni sull’utilizzo della borraccia e sulla riduzione del consumo di plastica.

Il progetto che vuole portare ad una Scandiano sempre più “plastic free” prevede anche l’acquisto di stoviglie lavabili in tutte le scuole e corsi di formazione per insegnanti, personale ATA e studenti sui corretti comportamenti da attuare per ridurre i consumi di plastica. Formazione curata dal CEAS dell’Unione Tresinaro Secchia.