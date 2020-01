Pallanuoto, serie B: il Modena si aggiudica il derby con la Reggiana

La Sea Sub Modena sconfigge la Reggiana Nuoto nel derby in occasione della giornata inaugurale del campionato di serie B.

Il risultato finale di 7-8, è la conclusione di una bella ed equilibrata partita giocata da entrambe le squadre a viso aperto.

Un risultato che i ragazzi di Pepe Pederielli hanno conquistato, dopo aver aperto le marcature con Sorbini ed essere finiti sotto sul 5-3 a metà del secondo tempo mantenendo la freddezza. Con calma, hanno ritrovato il pareggio e con un parziale di 4 reti si sono portati in vantaggio sul 5-7. Una Reggiana mai doma ha ricucito il risultato che Sorbini ha sbloccato con ancora 2 minuti da giocare, portando alla Sea Sub i primi 3 punti del campionato 2020.

“Sono molto orgoglioso dei ragazzi – commenta a caldissimo Pederielli mentre i ragazzi cantano a squarciagola l’inno del Modena – per come hanno giocato e per come sono riusciti a reagire. Nonostante la nostra sia una squadra molto giovane e relativamente esperta, contro una Reggiana rinforzata non si è deconcentrata quando sono andati sotto. E’ stata una bella partita anche se alla fine, in un derby, più che il gioco si guarda chi vince. Bravi i ragazzi. Ottimo esordio. La prima gara che è sempre molto insidiosa è stata vinta”.

Reggiana Nuoto – Sea Sub Modena 7-8 (3-2, 2-3, 1-2, 1-1)

Reggiana Nuoto: Bazzani, Algeri, Ferrara 2, Lepore, Melotti 1, Franceschetti Fil, Curti 2, Merli, Morini 1, Gandolfi 1, Franceschetti Fed., Collarini, Roldan

All. Pezzani P.

Sea Sub Modena: Pederielli, Pasculli, Montante, Caiumi 1, Marzola 1, Ghelfi, Araldi 2, Lodi, Sorbini 2, Goldoni, Righetti 1, Gualdi 1, Cojacetto

All. Pederielli A.

Arbitro: sig. F.Guarracini.

Piscina Comunale Ferrari-Ferretti di Reggio Emilia

Superiorità numeriche: Reggiana Nuoto 2/7 rigori 0/0 Sea Sub Modena 3/7 rigori 1/1

Pubblico – 100 circa