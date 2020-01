Toschi Vignola al Sigep 2020 con “Essenza”, innovativo brand di gelati naturali, sani e attenti all’ambiente

Toschi Vignola, storica azienda fortemente radicata sul territorio modenese presenta in anteprima al Sigep 2020 – in programma dal 18 al 22 gennaio 2020 alla Fiera di Rimini – “Essenza”, brand di prodotti da gelateria fortemente innovativi, sani e naturali testati nel laboratorio del Campus dell’Università di Parma. Essenza è una realtà a gestione familiare nata nel 2016 a Modena dopo una trentennale esperienza nel settore che da gennaio 2020 entrerà a far parte del Gruppo Toschi.

Una start up che ha saputo valorizzare un prodotto artigianale innovandolo attraverso ricerche scientifiche e una produzione fortemente orientata alla sostenibilità. I prodotti Essenza sono composti esclusivamente da fibre e proteine vegetali innovative e con importanti benefici di carattere nutrizionale senza allergeni, emulsionanti e additivi che garantiscono così un prodotto totalmente clean label ad etichetta pulita per un’informazione al consumatore più immediata e trasparente.

L’azienda ha allestito un laboratorio dedicato al gelato presso il Campus Parco Area delle Scienze dell’Università di Parma. In questo spazio prende forma la ricerca e sviluppo grazie alla possibilità di fare test e prove continue, valutando le performance del prodotto nel corso del tempo, considerando in modo scientifico ed analitico le modifiche ed i cambiamenti che subisce a seguito della produzione.

Nel 2019 a Milano, Essenza ha vinto il premio “Ethical Food Design Awards” per l’innovazione nel settore alimentare con il progetto “LESSenza”, ovvero uno sciroppo di fibre vegetali capace di ridurre gli zuccheri sino al 50% della media standard. Questo prodotto ha una resa molto interessante sul gelato, infatti grazie alla sua struttura molecolare, è in grado di limitare la crescita dei cristalli del ghiaccio e di conseguenza può diminuire la presenza necessaria dello zucchero.

“Dopo il lancio di Zero Più, la nostra linea di sciroppi bio alla frutta senza zuccheri e senza calorie, nel 2019 per la divisione beverage – spiega Massimo Toschi, Amministratore Delegato del Gruppo Toschi – con questa acquisizione proseguiamo e rafforziamo il nostro percorso verso la crescente naturalità dei nostri prodotti e verso una produzione sempre più sostenibile e a basso impatto ambientale. Il nostro obiettivo è quello di offrire un prodotto di alta qualità impegnandoci a trovare tecnologie e soluzioni innovative che rispettino la natura. Negli ultimi 5 anni abbiamo evitato lo smaltimento di 1.000.000 di chili di plastica. Le bottiglie di vetro degli sciroppi Toschi sono prodotte con il 30% di vetro riciclato e sono riciclabili al 100%”.

Toschi Vignola è presente in oltre 70 paesi del mondo e contribuisce ad esportare le migliori qualità del Made in Italy valorizzando le eccellenze del territorio in un’ottica sostenibile e salutare grazie alla ricerca e allo sviluppo di nuove progettualità d’avanguardia e a partnership innovative e con ricadute sociali positive.