Rubata a Bologna una delle 24 poltrone-opere d’arte dell‘artista Andrea Bianconi

Non è durata neanche ventiquattr’ore la poltrona realizzata da Andrea Bianconi e collocata in via Irnerio a Bologna in occasione dell’Art Week dove l’artista presenta il progetto “A Bologna. Sit down to have an idea”. La notte scorsa una delle 24 poltrone presenti in diversi luoghi della città è stata rubata proprio davanti alla casa editrice Zanichelli dove era stata esposta solo il giorno prima. Le 24 installazioni, frutto della mente brillante dell’artista, sono state posizionate in questii giorni e messe a disposizione del pubblico per sedersi, riflettere e provare ad avere un’idea.

“Mi spiace molto, io ho sempre fiducia negli altri. Ho pensato a questo progetto proprio come a un progetto allargato a tutta la città e volutamente inclusivo che invitasse tutti, ma proprio tutti senza nessuna distinzione, a fermarsi, accomodarsi, concedersi una pausa e riflettere in attesa di avere un’idea in un luogo e in un momento insolito” afferma Bianconi. “La mia arte guarda sempre agli altri. Amo coinvolgere il pubblico, farlo interagire con le mie creazioni, favorire riflessioni e idee e questo è ciò che più mi stimola della mia attività. Sono consapevole che cose del genere possano accadere, ma sono dispiaciuto perché in questo modo si sottrae un qualcosa che era stato appositamente concepito per essere di aiuto e ispirazione a tutti. Mentre ho distribuito le poltrone, a Bologna, ho potuto constatare lo stupore, ma anche l’entusiasmo della gente che si imbatteva nella poltrona in un luogo assolutamente non convenzionale: in mezzo a una via, in piazza, nell’atrio dell’Ospedale o a scuola. Spiace che ci sia sempre qualcuno che rovina un progetto pensato per tutti”.

Restano quindi 23 le sedi che ospitano le installazioni distribuite in tutta la città accogliendo passanti e curiosi che vorranno sedersi per provare ad avere l’ispirazione di un’idea geniale: Piazza Santo Stefano, 13/B – Piazza Galileo, 7 – DAR Dipartimento delle Arti Alma Mater Studiorum Università di Bologna – CUBO, Museo d’impresa del Gruppo Unipol – Fondazione FICO – Panettiamo – Ospedale Maggiore – Doria 1905 – Teatro Duse – È Cesare. Laboratorio di Idee e Cucina – Banca Patrimoni Sella & C. – Azimut global Advisory – Tigi Concept Salon – Istituto San Giuseppe – laFeltrinelli – Autostazione di Bologna – Burger King Bologna Centrale – Al Pappagallo – Voltone del Podestà – Statua san Domenico – Vicolo Bolognetti, – Giardini Margherita – Portico di San Luca.