“Andam a vegg”, il 30 gennaio al teatro Astoria

Giovedì 30 gennaio torna ‘Andam a vegg’, l’appuntamento con i ricordi, la musiac e il divertimento, organizzato dall’associazione Leongatto e Comune di Fiorano Modenese, con una serata dedicata alle giornate che, a fine gennaio, cominciano ad allungarsi, con il titolo: “Per San Zemian do or el fan”.

Anche per la 27° puntata, l’appuntamento alle ore 20.30, con ingresso gratuito, al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese. Parteciperanno alla serata il cabarettista Alberto Gruppioni, in ‘Ceffo’, vincitore del programma ‘La sai l’ultima?’ su Canale 5, Gino Andreoli degli ‘8mani’, il noto trio musicale composto da Max d’Andrea, Wilder Manfredini e Simone Arletti, Giuliana con ‘Radiostalla’ e le sue barzellette, Donato, Amos e Vincenzo con il ‘Vaccabolario’ e gli aneddoti della vita contadina, le poesie di Guido, il ‘poeta di Fiorano’.

Al termine della puntata verrà offerto un piccolo rinfresco dal ristorante ‘La Castellana’. Per chi non può partecipare di persona sarà possibile vedere lo spettacolo in diretta, via streaming.