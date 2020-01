Curva Cattania, lunedì 27 si ricorda il 75°dell’eccidio

Lunedì 27 gennaio ricorre il 75° anniversario dell’eccidio di patrioti avvenuto a Quartirolo, presso la curva Cattania, quando i fascisti massacrarono per rappresaglia 32 persone prelevate a Modena dal carcere di Sant’Eufemia: l’Amministrazione comunale di Carpi, insieme al Comitato Comunale per la Memoria, promuove una manifestazione commemorativa che prevede la deposizione di fiori in tre sedi, accompagnata dalla banda “Città di Carpi”.

La celebrazione inizierà alle 9:15 in via Carlo Marx, davanti al cippo del CLN carpigiano che ricorda la strage, verrà deposta una corona di fiori e impartita una benedizione; alle 10:00 un’altra corona sarà deposta al sacrario dei Martiri della Resistenza nel Cimitero di Santa Croce; infine alle 10:20 sarà deposto un mazzo di fiori presso la stele commemorativa dei caduti, di fronte alla scuola primaria “Colonnello Lugli” di Santa Croce.

I trentadue martiri, fra i quali il carpigiano Sergio Manicardi e il sappista Giorgio Bortolomasi (poi insignito della medaglia d’oro al valor militare), furono prelevati dal carcere modenese la notte tra il 26 e il 27 gennaio 1945: a Quartirolo i repubblichini li legarono due a due con filo di ferro, li ammazzarono e lasciarono sul posto i cadaveri per tre giorni, impedendo a chiunque di avvicinarsi. Diciassette corpi, resi irriconoscibili dalle sevizie e dalle torture subite, non furono mai identificati e rimangono a tutt’oggi sconosciuti.