Da lunedì senso unico alternato sulle Sp 98 a Carpineti e sulla Sp 15 a Ventasso

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 27 gennaio, a Carpineti, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limitazione della velocità a 30 Km/h, sulla Sp 98 Fondovalle Tresinaro, nei pressi del ponte sul torrente Tresinaro, in corrispondenza della strada per La Punta. Il provvedimento è stato adottato per consentire al Consorzio Corma di Castelnovo Monti lo svolgimento di lavori di messa in sicurezza del manufatto.

Sempre da lunedì, senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limitazione della velocità a 30 Km/h, anche sulla Sp 15 Sparavalle-Ramiseto-Miscoso, in località Andrella di Ventasso, nell’ambito dell’intervento di consolidamento della sede viabile e della scarpata di valle in corso di esecuzione da parte della ditta Romei di Castelnovo Monti.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.

(immagine d’archivio)