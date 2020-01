Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 25 gennaio

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, che potranno essere anche a carattere nevoso sopra 800 metri sui rilievi centro-occidentali; dal pomeriggio precipitazioni in esaurimento sul settore occidentale e in attenuazione sul settore centro-orientale. Temperature: minime in aumento, comprese tra 1 e 3 gradi; massime in diminuzione, più sensibile sui rilievi, con valori attorno a 6 gradi. Venti: deboli dai quadranti occidentali. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo nel pomeriggio.

(Arpae)