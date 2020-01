Scuole Vignola, arrivano contributi per la sicurezza di controsoffitti e solai

Il Comune di Vignola beneficerà di un contributo pari a 35.979 euro per i progetti di indagini e controlli al fine di garantire il mantenimento di un alto livello di sicurezza nei controsoffitti e nei solai degli edifici scolastici della città L’Ufficio Gestione del Patrimonio Comunale ha presentato le domande per le scuole Moro, Barozzi, Mazzini, Mandelli, Peter Pan, Potter e Collodi.

L’importo del contributo e le indagini sullo stato di soffitti e controsoffitti sono parte integrante del piano generale voluto dall’Amministrazione per la messa in sicurezza antisismica e antincendi di tutti gli edifici scolastici adibiti ad asili, materne, scuole primaria e secondaria frequentati da un numero sempre in aumento di ragazzi e bambini, oltre che da insegnanti e lavoratori della scuola.