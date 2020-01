Da martedì lavori in Corso Vallisneri, davanti all’ospedale

Partiranno martedì 28 gennaio i lavori di realizzazione di una corsia kiss&ride, ossia una corsia di carico e scarico di pazienti nella quale è possibile sostare gratuitamente per il tempo necessario all’operazione, di fronte all’entrata posta su Corso Vallisneri dell’Ospedale Magati di Scandiano.

I lavori prevedono, nel dettaglio, la demolizione di una aiuola esistente che separa il pedonale-ciclabile dalla strada e la successiva realizzazione di una corsia adibita a carico e scarico di utenti diretti all’ospedale. Tale corsia sarà realizzata attraverso l’inserimento di nuove isole spartitraffico e di una segnaletica stradale orizzontale.

Contestualmente verrà migliorata la raccolta delle acque piovane con la posa di una griglia proprio in prossimità dell’l’ingresso dell’ospedale al fine di evitari futuri allagamenti.

La direzione ospedaliera fa sapere che durante il periodo in cui verranno effettuati i lavori, vale a dire circa dieci giorni a partire da martedì 28 gennaio, l’accesso all’ospedale da via Vallisneri sarà chiuso a pedoni e mezzi di trasporto pazienti. Gli utenti potranno accedere al Magati solo tramite l’ingresso principale su via Martiri della Libertà o, naturalmente, attraverso il pronto soccorso in caso di emergenza.