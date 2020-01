Pallanuoto, dalla sfida Sea Sub – Brescia WP ne è uscito un pareggio (3-3)

Pallanuoto, dalla sfida Sea Sub – Brescia WP ne è uscito un...

53-3 è il risultato della sfida tra difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi in una partita intensa, giocata con carattere e concentrazione.

Il primo tempo chiuso con Brescia in vantaggio, è stato pareggiato dai geminiani nel secondo. Un rigore e alcune occasioni sprecate da Modena hanno portato con grande equilibrio la partita che Brescia dopo un rigore trasformato nel corso del 3° tempo ha pareggiato a 2 minuti dalla sirena, il gol di Cojacetto (foto) che aveva portato avanti Modena.

“Forse abbiamo avuto l’occasione per vincere, ma è stata una partita giusta. – dichiara soddisfatto coach Pederielli – I ragazzi hanno sprecato qualche occasione, ma la difesa è stata perfetta. I giovani che per la prima volta si trovano a giocare in campionato si sono mostrati pronti. La squadra cresce e lo ha ben dimostrato. Dobbiamo crederci”.

Sea Sub Modena – Brescia WP 3-3 (0-1, 1-0, 1-1, 1-1)

Sea Sub Modena: Pederielli, Pasculli, Montante, Caiumi, Marzola, Ghelfi, Araldi 1, Lodi, Sorbini , Goldoni, Righetti , Gualdi 1, Cojacetto 1

All. Pederielli A.

Brescia Waterpolo: Massenza, Zavaglia, Bombagi, Legrenzi 1, Facchinetti, Casanova, Tortelli 1, Stocco, Buizza, Boccali, Cammarota, Sordillo 1, Zavaglio

All. Sussarello A.

Arbitro: sig. Ialeggio

Superiorità numeriche: Sea Sub Modena 1/5 rigori 0/1 Brescia WP 1/10 rigori 1/1

Piscina Comunale Dogali Modena

Pubblico – circa 100