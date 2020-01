“Coscienti disobbedienti” i doveri verso la legge e i doveri verso l’uomo: seminario domani in Questura a Reggio

Il 27 gennaio 1945 le Forze militari Alleate irruppero nel campo di concentramento di Auschwitz e lo sottrassero al controllo dell’esercito tedesco con la liberazione dei 7000 sopravvissuti Ebrei li deportati. Questa data, dal 20 luglio 2000, grazie alla legge n.211,viene dedicata alla “memoria”. Memoria di quanto accaduto e di quanti persero la vita a seguito dell’attuazione delle cosiddette Leggi Razziali del 1938.

Nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria” mercoledì 29 gennaio alle ore 09:45 nella Sala Convegni della Questura di Reggio Emilia, dedicata al Giusto tra le Nazioni, Giovanni Palatucci – sarà celebrato in collaborazione con ISTORECO Reggio Emilia, un seminario di approfondimento sui temi della Shoah.

Interverranno gli esperti: MatthiasDurchfeld, Direttore di ISTORECO, responsabile dei “Viaggi della Memoria”, coordinatore del settore di studio e ricerca sul mondo e la cultura ebraica; la Professoressa Alessandra Fontanesi, responsabile della Sezione Didattica. ISTORECO Reggio Emilia sarà inoltre rappresentata dalla Vice Presidente dell’Istituto Prof. Tiziana Fontanesi

Al seminario sono state invitate tutte le Autorità Provinciali Civili e Militari, i rappresentanti di ISTORECO, i rappresentanti della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia. Hanno aderito all’invito del Questore Antonio Sbordone anche due classi di due Istituti superiori del Comune di Reggio Emilia.

L’evento è aperto al pubblico, per poter partecipare, gli interessati dovranno inviare – al seguente indirizzo mail uffstampaquesturare@gmail.com-una mail di registrazione recante i dati personali (nome, cognome, data di nascita di ogni partecipante).

Anche in questo frangente il Questore di Reggio Emilia dott. Antonio Sbordone prosegue la MissionIstituzionale Esserci Sempre e grazie alla collaborazione conIstoreco Reggio Emilia – che per sua natura istituzionale tutela e valorizza il patrimonio documentario della memoria– si prefigge di offrire, con questo seminario, un contributo, significativo, al necessario impegno di non dimenticare.

Accesso del pubblico in sala sin dalle ore 09:30.