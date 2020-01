Furto in distributore di benzina a Guastalla

Poco prima delle 2.30 di oggi i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla, su input della centrale operativa allertata da una cittadina, sono intervenuti in lungo via circonvallazione a Guastalla, dove era stato segnalato un furto all’interno del distributore di benzina a insegna IP. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti ladri, che si erano introdotti nelle pertinenze della stazione di servizio con l’utilizzo di un trattore agricolo rubato poco prima a Guastalla e abbandonato sul posto, avevano sradicato la colonnina bancomat del self service contenente la cassa corrente per i pagare i rifornimenti di carburante e, asportato il danaro contenuto, si sono dileguati a bordo di altro automezzo.

Durante l’azione furtiva è stata danneggiata una postazione per il rifornimento di benzina. I danni, tra quelli cagionati per la perpetrazione del furto e la refurtiva asportata – nell’ordine di varie migliaia di euro – sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda carabinieri del radiomobile di Guastalla, che stanno esaminando anche il sistema di videosorveglianza della stazione di servizio, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.