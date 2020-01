Daniele Di Girolamo vince Young Art Award 2020 lanciato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia

È l’artista Daniele Di Girolamo il vincitore della prima edizione del premio “Young Art Award 2020”, lanciato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia in collaborazione con la Fondazione Golinelli e l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

L’opera vincitrice, “Paesaggio marino”, è stata scelta dalla giuria presieduta eccezionalmente da Philippe Daverio e composta da Michele Poggipolini, Vittorio Cavani, Eleonora Missere, Salvo Palazzolo, Enrico Fornaroli, Silvia Evangelisti, Carlo Fiorini e Francesco Ferroni, tra le dieci opere candidate presentate dagli studenti del Dipartimento di Arti visive dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Gli artisti si sono confrontati con il tema “Arte e Scienza, antica misura, nuova civiltà”, in relazione al nuovo progetto espositivo di Fondazione Golinelli, U.MANO, in mostra presso il Centro Arti e Scienze fino al 9 aprile 2020, scegliendo tra tre diverse declinazioni: Arte, scienza e tecnologia; Tecnologia e arte generativa; Sapere e saper fare.

Daniele Di Girolamo ha 24 anni, è nato a Pescara ma vive e lavora a Bologna. La sua ricerca si concentra sul rapporto tra processi naturali e attività umane nel paesaggio e sulle dinamiche di lettura che ne scaturiscono. In particolare, l’artista vuole indagare il punto di contatto tra gli elementi fisici che compongono questo rapporto e le associazioni effettive che possono evocare.

L’opera vincitrice è stata acquistata dai Giovani Imprenditori ed entrerà a far parte della collezione privata del gruppo con l’obiettivo di creare, col tempo, un vero e proprio fondo artistico dell’Associazione, in un’ottica di mecenatismo dedicato ai giovani artisti: “Il nostro obiettivo è creare un ponte tra Accademia e mercato e stimolare i Giovani Imprenditori attraverso le creatività degli artisti”, dichiara il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, Michele Poggipolini.